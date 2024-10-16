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Аварийные бригады «Рязаньгоргаз» с начала года помогли более чем тысяче рязанцев

С начала 2024 года в аварийно-диспетчерскую службу «Рязаньгоргаза» поступило 1300 заявок от населения.

Наиболее частой причиной обращений стал запах газа в помещениях или на прилегающей территории. В большинстве случаев мини-утечки были связаны с негерметичностью кранов, вентилей или резьбовых соединений внутридомовых газовых сетей и оборудования.

Причиной возникновения неисправностей чаще всего является уклонение потребителей газа от своевременного технического обслуживания оборудования.

В 15 случаях газовики выезжали на пожары, связанные с нарушением правил использования газа в быту. Самая распространенная причина возгораний — оставление газовой плиты без присмотра во время приготовления пищи.

Несмотря на рост протяженности сетей и количества потребителей, увеличения числа заявок по сравнению с аналогичным периодом прошлого года не произошло. Благодаря оперативным и профессиональным действиям работников аварийной службы, как правило, удается не допустить развития инцидентов в чрезвычайные ситуации.

«Для обеспечения безопасности населения необходимо соблюдение простых правил. Почувствовав запах газа, откройте окна, покиньте загазованное место и вызовите аварийную бригаду по номеру 104, никогда сами не ремонтируйте газовые приборы, раз в год проводите техобслуживание газового оборудования», — напомнил рязанцам главный инженер — первый заместитель генерального директора АО «Рязаньгоргаз» Сергей Вишняков.