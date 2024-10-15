Жители сообщили, что подвалы многоэтажек в Сасове затопило из-за прогнивших труб

Речь идет о многоквартирных домах № 3, 3а в микрорайоне Северный. По словам собеседника РЗН. инфо, уже более года подвалы затапливает.

Подвалы многоквартирных домов в Сасове затопило. Об этом во вторник, 15 октября, сообщили жильцы в редакцию РЗН. инфо.

Речь идет о многоквартирных домах № 3, 3а в микрорайоне Северный. По словам собеседника, более года подвалы затапливает из-за прогнивших труб.

Как заявили читатели РЗН. инфо, они обращались в УК, однако проблему не решили.