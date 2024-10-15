Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 15
Срд, 16
Чтв, 17
ЦБ USD 97.01 0.91 16/10
ЦБ EUR 105.68 0.19 16/10
Нал. USD 95.70 / 96.10 15/10 18:30
Нал. EUR 104.00 / 105.40 15/10 18:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Обставить дом с комфортом. В рязанском ТЦ «Клевер» начали продавать ме...
В рязанском ТЦ «Клевер» начали продавать мебель. Центр...
8 часов назад
570
«На качестве — не экономим». Где в Рязани найти хороший бензин?
В сентябре 2024 года «КП-Рязань» провела экспертизу бен...
7 октября 09:07
11 781
В Рязани начали активно застраивать заливные луга Оки. Там появится це...
В феврале 2024 года власти приняли изменения в генплан...
26 сентября 16:26
34 493
В Рязань поставили новый EXEED LX
Речь о новой комплектации Business, которая ориентирова...
18 сентября 15:36
22 787
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Жители сообщили, что подвалы многоэтажек в Сасове затопило из-за прогнивших труб
Речь идет о многоквартирных домах № 3, 3а в микрорайоне Северный. По словам собеседника РЗН. инфо, уже более года подвалы затапливает.

Подвалы многоквартирных домов в Сасове затопило. Об этом во вторник, 15 октября, сообщили жильцы в редакцию РЗН. инфо.

Речь идет о многоквартирных домах № 3, 3а в микрорайоне Северный. По словам собеседника, более года подвалы затапливает из-за прогнивших труб.

Как заявили читатели РЗН. инфо, они обращались в УК, однако проблему не решили.