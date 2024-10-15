Жильцы дома на улице Строителей пожаловались на отсутствие отопления

Жильцы дома подготовили жалобы в Генеральную прокуратуру РФ, Следственный комитет, правительство РФ, Государственную жилищную инспекцию.

Жильцы дома на улице Строителей пожаловались на отсутствие отопления. С жалобой в редакцию РЗН. Инфо обратились местные жители.

По словам рязанцев, в доме № 13-б до сих пор нет отопления.

«В квартирах дубак и колотун. Особенно плохо по ночам, когда температура воздуха опускается ниже 0 градусов. И это все при том, что отопительный сезон наступил еще 8 октября», — написала жительница.

Она отметила, что жильцы дома подготовили жалобы в Генеральную прокуратуру РФ, Следственный комитет, Правительство РФ, Государственную жилищную инспекцию.

«В доме живут социально-незащищенные граждане (пенсионеры). Наша жизнь и здоровье в существующей ситуации поставлена под угрозу. Есть опасность возникновения респираторной вирусной инфекции, осложнений, которые могут привести к неблагоприятным последствиям (в том числе летальному исходу)», — заключила рязанка.

Напомним, отопительный сезон в Рязани стартовал 8 октября. Ранее заместитель главы администрации Михаил Ромодин заявлял, что к системе централизованного теплоснабжения подключены 206 объектов социальной сферы и 2694 многоквартирных жилых дома. Однако в некоторых многоквартирных домах отопление до сих пор не включили.