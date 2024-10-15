Заключенного из рязанской колонии повторно осудят за демонстрацию экстремистской символики

Оперативное сопровождение расследования осуществляется сотрудниками УФСБ России по Рязанской области.

Заключенного из рязанской колонии повторно осудят за демонстрацию символики экстремистской организации. Об этом сообщает пресс-служба СК.

Оперативное сопровождение расследования осуществляется сотрудниками УФСБ России по Рязанской области.

По данным следствия, фигурант, являясь приверженцем экстремистской идеологии, нанес на свое тело в области ключиц символику запрещенного на территории России движения.

В исправительном учреждении мужчина демонстрировал указанную символику другим осужденным, будучи подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение.

По уголовному делу проводится комплекс следственных действий.