За неделю в Рязанской области почти 250 человек заболели коронавирусом

За прошедшую неделю в регионе зафиксировали 249 случаев заболевания. 17 заболевших госпитализировали. За тот же период от болезни выздоровели 295 рязанцев.

За неделю в Рязанской области почти 250 человек заболели коронавирусом. Об этом сообщает сайт «Объясняем РФ».

За прошедшую неделю в регионе зафиксировали 249 случаев заболевания. 17 заболевших госпитализировали. За тот же период от болезни выздоровели 295 рязанцев.

Ранее сообщалось о снижении заболеваемости гриппом и ОРВИ.