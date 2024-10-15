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VK запустила грантовую поддержку для создателей видеоконтента
Отмечается, что поучаствовать может любой пользователь"ВКонтакте". Он сможет на эти средства создавать развлекательно-образовательный видеоконтент длительностью от 10 минут.

VK запустила грантовую поддержку для создателей видеоконтента до пяти млн рублей на человека. Об этом пишет РЕН.ТВ.

Отмечается, что поучаствовать может любой пользователь"ВКонтакте". Он сможет на эти средства создавать развлекательно-образовательный видеоконтент длительностью от 10 минут.

Объем грантовой программы превысит 100 млн рублей.

Для участия потребуется подать заявку, иметь зарегистрированное юрлицо или статус ИП, вести сообщество «ВКонтакте», у которого есть более тысячи подписчиков.

Прием заявок стартовал 15 октября и продлится до 5 ноября 2024 года.