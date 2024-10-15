В Свердловской области двое детей провалились под лед и погибли

В Свердловской области двое детей провалились под лед и погибли. Об этом во вторник, 15 октября, сообщили в группе «Плохие новости» ВКонтакте.

Трагедия произошла около поселка Новоасбест. По предварительной информации, днем 14 октября трое детей — мальчик и девочка в возрасте девяти лет и 13-летний подросток гуляли в районе Пушкинского болота.

На его поверхности образовалась наледь, по которой младшие дети решили пройти. Старший мальчик остался на берегу. Когда школьники оказались на «ледяной корке», она сломалась, дети упали под лед.

Подросток попытался их вытащить, но не смог и побежал к ближайшему дому звать на помощь.

Отмечается, что тела детей обнаружены.