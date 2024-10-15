В Спасском районе поймали пьяную женщину за рулем

Инцидент произошел 12 октября в поселке Спиртзаводской.

В Спасском районе поймали пьяную женщину за рулем. Об этом сообщает пресс-служба ГАИ.

Инцидент произошел 12 октября в поселке Спиртзаводской. Полицейские остановили «Форд Фокус», под управлением 35-летней женщины, у которой имелись характерные признаки алкогольного опьянения. Выяснилось, что у женщины не было водительского удостоверения.

Ей предложили пройти освидетельствование на состояние опьянения, которое показало 0,819 мг/л.

Женщине грозит штраф до 30 тысяч рублей. Также штраф грозит владельцу, авто, за рулем которого была женщина.