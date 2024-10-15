В Сасове пьяный мужчина ворвался в дом пенсионерки и угрожал ей убийством

Дебошира задержали. Возбуждено уголовное дело.

В Сасове пьяный мужчина ворвался в дом пенсионерки и угрожал ей убийством. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По предварительной информации, 38-летний житель Сасова выпивал в компании 35-летнего приятеля у него в квартире. В соседней квартире проживала мать знакомого — 74-летняя пенсионерка. Во время распития алкоголя между приятелями произошла ссоры, после которой один из них ушел в квартиру матери. Его знакомый решил продолжить конфликт и пошел за ним. У дверей его встретила пенсионерка. Пожилая женщина попыталась успокоить мужчину, но он достал из кармана нож и пригрозил зарезать женщину, если она не пустит его к приятелю. Пенсионерка с сыном заперлись в комнате и вызвали полицию.

Дебошира задержали. Возбуждено уголовное дело.