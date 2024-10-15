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В рязанском многоквартирном доме подвал затопило горячей водой
По словам рязанцев, инцидент произошел в доме № 91к1 на улице Ленинского комсомола. Трубу в подвале прорвало после пуска отопления с 11 на 12 октября.

В рязанском многоквартирном доме подвал затопило горячей водой. Об этом жители сообщили в группе «ДТП и ЧП Рязань» во вторник, 15 октября.

По словам рязанцев, инцидент произошел в доме № 91к1 на улице Ленинского комсомола. Трубу в подвале прорвало после пуска отопления с 11 на 12 октября.

«Ремонтировать никто ничего не хочет, всем плевать, что прорвало трубу с горячей водой. Никто нам не отвечает», — написала женщина.