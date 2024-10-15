В Рязанской области ввели карантин по повилике

Общая площадь карантинной зоны составляет 760,24 га, в том числе площадь очага опасного растения — 95,38 га.

В Рязанской области ввели карантин по повилике. Об этом сообщает Управление Россельхознадзора.

Ведомство установило карантинную фитосанитарную зону и ввело карантинный фитосанитарный режим на земельных участках вблизи села Фроловское Сасовского округа.

Общая площадь карантинной зоны составляет 760,24 га, в том числе площадь очага опасного растения — 95,38 га.

На карантинных территориях запрещено пасти животных, кормить их сеном и соломой, засоренными семенами повилики, а также нельзя продавать плоды, выращенные на зараженной территории.

Сорняк нужно пропалывать и сжигать. Чтобы не допустить появления новых растений — землю необходимо перекопать.

Справка

Повилика — это опасное и трудноискоренимое растение-паразит. Оно наносит вред не только огородным растениям, но и луговым, а также деревьям и кустарникам. Повилика высасывает из растений жизненные соки, замедляет их рост и не дает нормально развиваться. У многолетних растений снижается зимостойкость, что может привести к их гибели. Повилика опасна не только для флоры, но и для фауны, так как содержит ядовитые алкалоиды. Они вызывают отравление у животных, съевших сухой сорняк вместе с сеном. Кроме того, повилика является переносчиком многих вирусных заболеваний.