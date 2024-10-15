В Рязанской области ускорилась инфляция

Подорожали не только услуги, но и товары.

В Рязанской области ускорилась инфляция. Об этом в эфире ГТРК «Ока» сообщила заместитель управляющего региональным отделением Центробанка Елена Морозова.

Подорожали не только услуги, но и товары. В частности, по данным на август повысилась стоимость помидоров, огурцов, яблок.

При этом рост цен на медикаменты замедлился, так как ранее поставщики и производители уже закладывали в него и затраты на логистику, и рост курса рубля.

Способом сдерживания инфляции стало повышение ключевой ставки.