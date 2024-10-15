В Рязанской области пройдут масштабные рейды Госавтоинспекции

Владельцев автомобилей проверят на соблюдение норм светопропускаемости стекол.

В Рязанской области пройдут масштабные рейды Госавтоинспекции. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В рамках мероприятия инспекторы выявляют транспортные средства, стекла которых не соответствуют установленным требованиям.

За данное нарушение предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 500 рублей. За невыполнение законных требований сотрудников полиции законодательством предусмотрено наказание вплоть до административного ареста на срок до 15 суток.