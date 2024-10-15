В Рязани осудят мужчину за многочисленные изнасилования несовершеннолетних

В судебном деле фигурируют 10 преступлений сексуального характера.

В Рязани осудят мужчину за многочисленные изнасилования несовершеннолетних. Об этом во вторник, 15 октября, сообщила пресс-служба Рязанского областного суда.

В судебном деле гражданина Г. фигурируют 10 преступлений. Среди них: действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста; действия сексуального характера в отношении двух несовершеннолетних, а именно с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенные в отношении одного лица, не достигшего 14-летнего возраста, а также с применением насилия, совершенные в отношении другой несовершеннолетней; совершение развратных действий без применения насилия лицом, достигшим 18-летнего возраста, в отношении двух лиц, достигших 12-летнего возраста.