В Рязани «Нива» протаранила ограждение контейнерной площадки
Рязанец предположил, что водитель сделал это специально, так как местным жителям запретили выбрасывать в контейнеры строительный мусор.
В Рязани «Нива» протаранила ограждение контейнерной площадки. Видео на своей странице «Вконтакте» опубликовал рязанец Олег Юшкин.
Инцидент произошел еще 13 октября. На кадрах видно, как водитель автомобиля сбивает ограждение и уезжает.
Рязанец предположил, что водитель сделал это специально, так как местным жителям запретили выбрасывать в контейнеры строительный мусор.