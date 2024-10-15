В Рязани «Нива» протаранила ограждение контейнерной площадки

Рязанец предположил, что водитель сделал это специально, так как местным жителям запретили выбрасывать в контейнеры строительный мусор.

В Рязани «Нива» протаранила ограждение контейнерной площадки. Видео на своей странице «Вконтакте» опубликовал рязанец Олег Юшкин.

Инцидент произошел еще 13 октября. На кадрах видно, как водитель автомобиля сбивает ограждение и уезжает.

Рязанец предположил, что водитель сделал это специально, так как местным жителям запретили выбрасывать в контейнеры строительный мусор.