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В Рязани из-за коммунальной аварии изменили маршрут двух троллейбусов
Аварийно-восстановительные работы проводят у дома № 39 на улице Свободы.

В Рязани из-за коммунальной аварии изменили маршрут двух троллейбусов. Об этом во вторник, 15 октября, сообщает пресс-служба мэрии.

Аварийно-восстановительные работы проводят у дома № 39 на улице Свободы. В связи с этим с 09.00 до 17.00 по одной полосе на участке улицы Свободы по направлению движения к площади Свободы от пересечения улицы Свободы с улицей Щедрина до пересечения улицы Свободы с улицей Подгорной ограничат движение транспорта.

На период проведения работ движение городского пассажирского транспорта будет организовано по следующей схеме:

  • троллейбусы маршрутов № 3 и № 10 при движении из центра города между остановочными пунктами «Художественный музей» и «улица Грибоедова» следуют по улицам Ленина, Есенина, далее по маршрутам.