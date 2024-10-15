В Рязани из-за коммунальной аварии изменили маршрут двух троллейбусов

Аварийно-восстановительные работы проводят у дома № 39 на улице Свободы.

В Рязани из-за коммунальной аварии изменили маршрут двух троллейбусов. Об этом во вторник, 15 октября, сообщает пресс-служба мэрии.

Аварийно-восстановительные работы проводят у дома № 39 на улице Свободы. В связи с этим с 09.00 до 17.00 по одной полосе на участке улицы Свободы по направлению движения к площади Свободы от пересечения улицы Свободы с улицей Щедрина до пересечения улицы Свободы с улицей Подгорной ограничат движение транспорта.

На период проведения работ движение городского пассажирского транспорта будет организовано по следующей схеме: