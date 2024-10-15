В Рязани 16 октября на трех улицах отключат холодную воду

Ресурса не будет до 17:00.

В Рязани 16 октября на трех улицах отключат холодную воду. Об этом сообщает «Водоканал».

Ресурса не будет в связи с ремонтными работами на водопроводе до 17:00 по адресам: