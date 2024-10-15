В Рязани 16 октября на трех улицах отключат холодную воду
Ресурса не будет до 17:00.
В Рязани 16 октября на трех улицах отключат холодную воду. Об этом сообщает «Водоканал».
Ресурса не будет в связи с ремонтными работами на водопроводе до 17:00 по адресам:
- ул. Новоселов д. 21;
- ул. Тимакова д. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16;
- ул. Светлая д. 4, 4 корп.1, 6, 6 корп.1, 7, 7 корп.1, 7 корп.2, 8, 8 корп.1, 9, 9 корп.1, 9 корп.2, 10, 11 (теннисный клуб Радвест), 12, 12 корп.1, 12 корп.2, 13, 14, 14 корп.1, 14 корп.2, 15, 16, 16 корп.1, 16 корп.2, 17, 18, 19, 20.