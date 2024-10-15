В России продажи слабоалкогольных напитков упали на 13,5%

При этом общие продажи алкоголя в стране за январь — сентябрь выросли на 1,4%.

В России продажи слабоалкогольных напитков упали на 13,5%. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Росалкогольтабакконтроля.

При этом общие продажи алкоголя в стране за январь — сентябрь выросли на 1,4% и составили 166,63 млн дал (кроме пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи).

Сильнее всего выросли продажи игристых вин. За девять месяцев россияне приобрели 14,9 млн дал этого напитка, что на 11,1% превышает прошлогодний показатель. Продажи ликерных вин за период выросли на 10,6%, виноградных — на 0,9%.

Из крепкого алкоголя самым популярным напитком был коньяк — его продажи за три квартала выросли на 4,2% в годовом выражении и достигли 10,15 млн дал.