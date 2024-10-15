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В России наметилась тенденция снижения цен в сфере долгосрочной аренды жилья
По итогам первой недели октября, в городах-миллионниках медианная ставка в среднем составила чуть менее 40 тысяч рублей. За месяц она сократилась на 2,1%.

В России наметилась тенденция снижения цен в сфере долгосрочной аренды жилья. Об этом пишут Известия со ссылкой на данные сервиса «Яндекс Аренда».

По итогам первой недели октября, в городах-миллионниках медианная ставка в среднем составила чуть менее 40 тысяч рублей. За месяц она сократилась на 2,1%.

Максимальное снижение стоимости по сравнению с прошлым месяцем наблюдается в Самаре — на 8,8%, до 35 тыс. рублей, в Санкт-Петербурге — на 6,6%, до 50 тыс. рублей, в Казани — на 6,6%, до 46 тыс. рублей, в Ростове-на-Дону — на 6,2%, до 35 тыс. рублей.

Единственными городами-миллионниками с увеличением стоимости съемного жилья стали Екатеринбург — цена выросла на 7,3%, до 44 тыс. рублей, а также Краснодар — на 6,9%, до 32 тыс. рублей.

«С завершением сезона повышенной активности арендаторов на рынке съемного жилья отмечается постепенное снижение медианной стоимости относительно показателей прошлого месяца. Сезонный тренд на сокращение ставок продолжится до начала 2025 года. Снижение будет постепенным, и мы не ожидаем резкого обрушения цен. В течение октября рынок аренды останется рынком арендодателя и будет сохранять за собой этот статус до момента восполнения предложения съемных квартир и окончательной стабилизации спроса», — рассказал руководитель сервиса «Яндекс Аренда» Роман Жуков.