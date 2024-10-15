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В Пронском районе пострадавшие в ДТП оказались зажаты в автомобиле
Отмечается, что легковое такси «Daewoo Gentra», в котором ехали две пассажирки, вылетело в кювет и врезалось в бетонный водоотлив.

В Пронском районе пострадавшие в ДТП оказались зажаты в автомобиле. Об этом сообщает ИД «Пресса».

Отмечается, что легковое такси «Daewoo Gentra», в котором ехали две пассажирки, вылетело в кювет и врезалось в бетонный водоотлив. За рулем находился гражданин Узбекистана 1997 года рождения.

По информации временно исполняющей обязанности главного врача Новомичуринской межрайонной больницы Марины Серяпиной, одной из женщин оказали необходимую медицинскую помощь.

Водитель легкового автомобиля и 58-летняя новомичуринка госпитализированы. Они находятся в состоянии средней тяжести.

Пострадавших, зажатых в салоне автомобиля, вытаскивали спасатели и сотрудники ДПС.