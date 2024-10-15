В офисе Зеленского призвали Запад перенести военные действия в Россию

Советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что Киеву нужны дальнобойные ракеты, чтобы наносить авиаудары по российский территории.

В офисе Зеленского призвали Запад перенести военные действия в Россию. Об этом во вторник, 15 октября, сообщила Газета.Ru.

Советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что Киеву нужны дальнобойные ракеты, чтобы наносить авиаудары по российский территории.

«Будет разрушено производство, склады и логистика, что повлияет на ресурсы. Это военный компонент», — сказал Подоляк.

Он добавил, что с получением дальнобойного оружия от стран НАТО ВСУ могли бы начать полномасштабное наступление вглубь России — «в Саратовскую, Орловскую, Ленинградскую и Московскую области».

Также Подоляк рассказал, что «план победы» Зеленского подразумевает «военное принуждение» России к миру.