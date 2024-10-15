В небе над Рязанской областью удалось заснять комету Цзыцзиньшань-ATLAS

Фото сделал житель региона примерно в 19:05 в селе Заборье.

В небе над Рязанской областью удалось заснять комету C/2023 A3 Tsuchinshan-ATLAS. Кадры опубликовали во вторник, 15 октября, в группе «Rznastro | Раздаем космос» во «ВКонтакте».

Фото сделал житель региона примерно в 19:05 в селе Заборье.

«Если смотреть на космическую гостью визуально, вдали от источников засветки, то ее должно быть видно без оптических приборов», — написали в посте.

Ранее сообщалось, что в небе над Россией засняли самую яркую за 13 лет комету Цзыцзиньшань-ATLAS.

Фото: Никита Еремин