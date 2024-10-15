В Москве возле жилого дома произошел взрыв

В Москве возле жилого дома произошел взрыв. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Все произошло во дворе дома на улице Профсоюзной. Отмечается, что самодельное взрывное устройство находилось в пакете на капоте внедорожника TANK. Оно было прикрыто детской пеленкой.

«Около восьми утра мужчина с 6-летним ребенком вышли из квартиры и заметили подозрительный предмет на своем авто. Водитель хотел убрать его и в этот момент прозвучал взрыв», — отметили в сообщении.

В результате пострадали два мужчины и ребенок, их госпитализировали. У ребенка рассечена голова, у мужчин — ранение ног и рук.