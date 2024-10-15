В Минфине предложили ввести налоговую «автоупрощенку» по всей России

Данный налоговый режим рассчитан на индивидуальных предпринимателей и организации, где работают не более пяти человек и чей годовой доход не превышает 60 млн руб.

В Минфине предложили ввести налоговую «автоупрощенку» по всей России. Об этом пишет РБК.

По данным издания, Минфин инициирует введение законопроекта по внедрению автоматизированной упрощенной системы налогообложения на все регионы России в 2025 году.

Отмечается, что проект по АУСН внедрили в четыре российских региона еще в 2022 году. Данный налоговый режим рассчитан на индивидуальных предпринимателей и организации, где работают не более пяти человек и чей годовой доход не превышает 60 млн руб.

Основные преимущества такой системы — упрощение, а в большинстве случаев отмена налоговой отчетности и отчетности в Социальный фонд. Это достигается за счет того, что доходы и расходы бизнеса определяются по данным контрольно-кассовой техники, банков и сведениям, которые сами налогоплательщики указали в личном кабинете.