В Кремле обозначили роль России на международной арене

Заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В Кремле обозначили роль России на международной арене. Об этом пишет Газета.Ru со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

По его словам, Россия вместе со своими партнерами разделяет отличающееся от Запада понимание системы международных отношений. Для РФ она основана на международном праве, а не на правилах, которые устанавливают отдельно взятые государства.

«В рамках этого диалога никто не пытается занять доминирующие позиции и навязывать свою волю другим. Именно к этому стремятся большее количество государств мира», — сказал Песков.