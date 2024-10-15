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В Госдуме приняли закон о «дачной амнистии» на хозяйственные постройки
Теперь амнистия распространилась на бани, теплицы, сараи, летние кухни, а также блокированные дома.

В Госдуме приняли закон о «дачной амнистии» на хозяйственные постройки. Об этом пишет «Газета.RU».

Теперь амнистия распространилась на бани, теплицы, сараи, летние кухни, а также блокированные дома.

Изменения позволят гражданам в упрощенном порядке зарегистрировать такие постройки — без выполнения кадастровых работ, оформления деклараций об объекте.