В Госдуме приняли закон о «дачной амнистии» на хозяйственные постройки
Теперь амнистия распространилась на бани, теплицы, сараи, летние кухни, а также блокированные дома.
В Госдуме приняли закон о «дачной амнистии» на хозяйственные постройки. Об этом пишет «Газета.RU».
Теперь амнистия распространилась на бани, теплицы, сараи, летние кухни, а также блокированные дома.
Изменения позволят гражданам в упрощенном порядке зарегистрировать такие постройки — без выполнения кадастровых работ, оформления деклараций об объекте.