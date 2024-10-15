В Госдуме хотят разработать законопроект для контроля квадробинга

По мнению депутатов, субкультура неполезна для детей, хотя поначалу казалась обычной игрой.

В Госдуме хотят разработать законопроект для контроля квадробинга. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на первого заместителя председателя комитета ГД по культуре, заслуженного артиста России Дениса Майданова.

По его словам, субкультура неполезна для детей, хотя поначалу казалась обычной игрой. Некоторые несовершеннолетние воспринимают такое поведение, как свой образ жизни.

«Мы работаем над разработкой закона», — ответил Майданов на вопрос журналистов о возможности установления контроля над квадробингом на законодательном уровне.