В Челябинской области в закрытой квартире нашли разлагающийся труп

В Челябинской области в закрытой квартире нашли разлагающийся труп. Об этом сообщает Telegram-канал поисково-спасательной службы региона.

К спасателям обратились сотрудники полиции с просьбой помочь с доступом в закрытую квартиру многоэтажного дома в поселке Локомотивный. Жильцы обнаружили на потолке пятна кроваво-красного цвета и забили тревогу. Поднявшись на второй этаж, жители выяснили, что источник пятен находится еще выше, поскольку потеки по трубе отопления вели к третьему этажу.

Забравшись на приставную лестницу, полиция и спасатели осмотрели квартиру через окна кухни и увидели труп хозяина жилища. Мужчина 1970 года рождения погиб в результате несчастного случая, не носящего криминальный характер.

В данный момент все обстоятельства случившегося выясняются.