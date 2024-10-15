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В Белгородской области при атаке БПЛА на автобус ранены восемь мирных жителей

В Белгородской области при атаке БПЛА на автобус ранены восемь мирных жителей. Об этом во вторник, 15 октября, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его данным, двух мужчин с различными осколочными ранениями госпитализировали. Двух женщин после оказания первой медпомощи отпустили домой на амбулаторное лечение.

Отмечается, что 17-летний житель получил минно-взрывную травму и осколочное ранение ноги, 16-летняя девушка — слепое осколочное ранение голени, 10-летний мальчик — закрытую черепно-мозговую травму и баротравму, 8-летний мальчик минно-взрывную травму и слепое осколочное ранение голени. Их госпитализировали.

Отмечается, что у автобуса поврежден кузов и выбиты стекла.

Фото: Telegram-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова