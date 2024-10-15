В Башкирии буфетчица подралась с ученицей

В Башкирии буфетчица подралась с ученицей. Об этом сообщает Telegram-канал «Плохие новости».

По данным канала, драка произошла из-за того, что у старшеклассницы не прошла оплата за булку. Школьница настаивала на том, что деньги списались и начала оскорблять женщину.

Между кассиром и школьницей завязалась драка. Ученица била буфетчицу кулаками по лицу, а та таскала школьницу за волосы по полу.

После потасовки к работнице столовой приехала скорая — у женщины случился инфаркт, сейчас она в больнице.