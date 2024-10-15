Стало известно, зачем в Рязани разместили схемы эвакуации в случае ЧС

Указатели установили в соответствии с требованием силовых структур о местах массового пребывания людей.

В пресс-службе администрации рассказали РЗН. Инфо, что по городу разместили 18 табличек со схемами для эвакуации при ЧС.

Как заявили в мэрии, работали над монтажом табличек сотрудники Дирекции благоустройства города. Отмечается, что указатели установили в соответствии с требованием силовых структур о местах массового пребывания людей.

О знаках на случай чрезвычайных ситуаций сообщали рязанцы. Один заметили около «Лемана ПРО».

Другой разместили на площади Победы.

В начале октября правительство распорядилось о проверке защитных сооружений гражданской обороны в Рязанской области.