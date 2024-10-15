Стало известно, когда откроют новый участок трассы М-5 между Рязанью и Москвой

Новый 20-километровый участок дороги в обход населенных пунктов Татаринцево, Старниково, Ульянино, Никитское и Степанщино планируют открыть 16 октября.

Стало известно, когда откроют новый участок трассы М-5 между Рязанью и Москвой. Об этом сообщается в группе М-5 Ural Team.

Новый 20-километровый участок дороги в обход населенных пунктов Татаринцево, Старниково, Ульянино, Никитское и Степанщино планируют открыть 16 октября.

Ранее сообщалось, что объект планируют сдать в IV квартале текущего года.