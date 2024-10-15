Стало известно, когда откроют новый участок трассы М-5 между Рязанью и Москвой
Новый 20-километровый участок дороги в обход населенных пунктов Татаринцево, Старниково, Ульянино, Никитское и Степанщино планируют открыть 16 октября.
Стало известно, когда откроют новый участок трассы М-5 между Рязанью и Москвой. Об этом сообщается в группе М-5 Ural Team.
Новый 20-километровый участок дороги в обход населенных пунктов Татаринцево, Старниково, Ульянино, Никитское и Степанщино планируют открыть 16 октября.
Ранее сообщалось, что объект планируют сдать в IV квартале текущего года.