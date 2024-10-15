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Сотрудники «Зеленого сада» приняли участие в регате на Средиземном море

Второй год подряд руководство «Зеленого сада» поощрило лучших работников, организовав для них спортивное путешествие вместе с компанией Music race. В этот раз покорять моря отправились 24 сотрудника из разных подразделений ГК «Зеленый сад».

Всего в регате участвуют более 250 любителей активного отдыха и музыки из разных стран мира. Организаторы по традиции приготовили для них интересную программу. Сотрудники «Зеленого сада» ежедневно занимаются йогой, поют песни у костра, наслаждаются вечерними концертами известных исполнителей. И, конечно, участвуют в соревнованиях. Рязанских спортсменов разделили на четыре команды, и женская сборная под названием «Унесенные ветром» уже выиграла первую гонку.

Но это только начало. Сотрудники «Зеленого сада» — самые веселые, сплоченные и целеустремленные. Им по плечу новые победы. Хотите присоединиться к этому коллективу? Как раз сейчас в строительной компании открыты вакансии по разным специальностям. Звоните: 8 (4912) 77-77-08, пишите в WhatsApp*: +7 (930) 888-02-88.

*принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России.