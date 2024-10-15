Швакова: договоренности с «Китай-ШОС» станут серьезным шагом в развитии экспортных возможностей Рязанской области

Договоренности с «Китай-ШОС» станут серьезным шагом в развитии экспортных возможностей Рязанской области. Об этом сообщила заместитель председателя правительства региона Юлия Швакова, комментируя работу делегации Рязанской области под руководством губернатора Павла Малкова в рамках деловой проездки в Китай.

Состоялись переговоры в Пекинском офисе Демонстрационной зоны «Китай — ШОС». По итогам встречи подписали меморандум о сотрудничестве между правительством Рязанской области и административным комитетом Пилотной зоны регионального торгово-экономического сотрудничества «Китай-ШОС».

Основная задача — совместно укреплять экономические связи. Эта организация и действующая в ее составе Зона свободной торговли аэропорта Циндао являются перспективными партнерами для рязанских компаний.