Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 15
Срд, 16
Чтв, 17
ЦБ USD 97.01 0.91 16/10
ЦБ EUR 105.68 0.19 16/10
Нал. USD 95.70 / 96.10 15/10 18:30
Нал. EUR 104.00 / 105.40 15/10 18:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Обставить дом с комфортом. В рязанском ТЦ «Клевер» начали продавать ме...
В рязанском ТЦ «Клевер» начали продавать мебель. Центр...
4 часа назад
313
«На качестве — не экономим». Где в Рязани найти хороший бензин?
В сентябре 2024 года «КП-Рязань» провела экспертизу бен...
7 октября 09:07
11 573
В Рязани начали активно застраивать заливные луга Оки. Там появится це...
В феврале 2024 года власти приняли изменения в генплан...
26 сентября 16:26
34 271
В Рязань поставили новый EXEED LX
Речь о новой комплектации Business, которая ориентирова...
18 сентября 15:36
22 582
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Швакова: договоренности с «Китай-ШОС» станут серьезным шагом в развитии экспортных возможностей Рязанской области

Договоренности с «Китай-ШОС» станут серьезным шагом в развитии экспортных возможностей Рязанской области. Об этом сообщила заместитель председателя правительства региона Юлия Швакова, комментируя работу делегации Рязанской области под руководством губернатора Павла Малкова в рамках деловой проездки в Китай.

Состоялись переговоры в Пекинском офисе Демонстрационной зоны «Китай — ШОС». По итогам встречи подписали меморандум о сотрудничестве между правительством Рязанской области и административным комитетом Пилотной зоны регионального торгово-экономического сотрудничества «Китай-ШОС».

Основная задача — совместно укреплять экономические связи. Эта организация и действующая в ее составе Зона свободной торговли аэропорта Циндао являются перспективными партнерами для рязанских компаний.