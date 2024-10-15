Рязанское правительство опубликовало проект областного бюджета на 2025 год

Согласно документации, на 2025 год доходы бюджета прогнозируются в сумме 86,7 миллиарда рублей, расходы — 87,2 миллиарда рублей. Дефицит составит 547,4 миллиона рублей.

Рязанское правительство опубликовало проект областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов. Соответствующее постановление разместили во вторник, 15 октября.

Согласно документации, на 2025 год доходы бюджета прогнозируются в сумме 86,7 миллиарда рублей, расходы — 87,2 миллиарда рублей. Дефицит составит 547,4 миллиона рублей.

Как указано в документах, к 2027 году доходы областного бюджета увеличатся до 94,2 миллиарда рублей.