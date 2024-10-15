Рязанским студентам вручили именные стипендии губернатора

В этом году их удостоены 54 человека — отличники учебы, активные участники общественной и добровольческой деятельности, спортивной и творческой жизни своих учебных заведений, а также студенты — авторы научно-исследовательских работ.

Во вторник, 15 октября, состоялась торжественная церемония вручения именных стипендий губернатора студентам очной формы обучения региональных ссузов и вузов.

От имени губернатора Павла Малкова их поздравила первый заместитель председателя правительства Рязанской области Анна Рослякова.

«Уверена, что это ваши первые серьезные шаги, и впереди ждет еще много заслуженных наград. Никогда не останавливайтесь! Отдельные слова благодарности я выражаю за то, что местом своей учебы вы выбрали Рязанскую область, тем самым доказывая, что для молодых людей в нашем регионе существует множество возможностей развития. Надеюсь, что свой дальнейший профессиональный путь вы также будете строить на родной земле», — сказала Рослякова.

Свидетельства о присуждении именных стипендий губернатора Рязанской области вручаются ежегодно. В этом году их удостоены 54 человека — отличники учебы, активные участники общественной и добровольческой деятельности, спортивной и творческой жизни своих учебных заведений, а также студенты — авторы научно-исследовательских работ.