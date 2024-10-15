Рязанский кремль объявил конкурс на лучший проект благоустройства Архиерейского сада

Концепция должна учитывать историю места, его нынешнее состояние и возможности развития.

Рязанский кремль объявил конкурс на лучший проект благоустройства Архиерейского сада. Об этом сообщает сайт РИАМЗа.

Отмечается, что заявки принимаются до 11 ноября.

Комиссия отберет трех финалистов, с которыми заключат договор на разработку концепции благоустройства.

Проект должен учитывать историю места, его нынешнее состояние и возможности развития.

Победитель финального этапа получит три миллиона рублей и возможность воплотить свою идею. За второе и третье место обещают по 1,5 млн.