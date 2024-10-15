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Рязанская полиция по наводке диспетчера поймала мужчин, разрисовавших подстанцию
Инцидент произошел на Северной окружной дороге. Двое мужчин ночью разрисовали трансформаторную подстанцию.

Рязанская полиция по наводке диспетчера поймала мужчин, разрисовавших трансформаторную подстанцию. Об этом сообщили в группе «Дороги Рязанской области» во «ВКонтакте», во вторник, 15 октября.

Инцидент произошел на Северной окружной дороге. Двое мужчин ночью разрисовали трансформаторную подстанцию.

«Дежурный диспетчер, оказавшийся невольным свидетелем преступления, передал информацию в полицию», — говорится в посте.

Мужчин задержали.

Видео: группа «Дороги Рязанской области» во «ВКонтакте»