Россияне отравились зефиром из «Пятерочки», «Перекрестка» и «Вкусвилла»

По данным канада, пострадали десятки человек. Накануне отравления все пострадавшие ели зефир «Жизель». А после почувствовали вздутие, боли в животе и диарею.

Россияне отравились зефиром из «Пятерочки», «Перекрестка» и «Вкусвилла». Об этом сообщает Mash.

По данным канада, пострадали десятки человек. Накануне отравления все пострадавшие ели зефир «Жизель». А после почувствовали вздутие, боли в животе и диарею.

Отмечается, что в составе зефира есть мальтитный сироп и мальтит. А зефир делают на том же заводе в Дмитрове, где производят зефир «Классический» из «Вкусвилла», которым отравились сотни россиян.