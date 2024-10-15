Россиянам дали право устанавливать самозапрет на выдачу кредитов
Подать такое заявление можно будет через портал госуслуг или в МФЦ. По той же процедуре самозапрет можно будет и снять — неограниченное число раз.
Россиянам дали право устанавливать самозапрет на выдачу кредитов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на кабмин.
Правительство России утвердило с 1 марта 2025 года возможность для граждан устанавливать самозапрет на выдачу потребительских кредитов.
Подать такое заявление можно будет через портал госуслуг или в МФЦ. По той же процедуре самозапрет можно будет и снять — неограниченное число раз.
Ранее законопроект подписал Путин.