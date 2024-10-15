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Роскомнадзор зафиксировал 110 фактов утечек персональных данных россиян
Отмечается, что в прошлом году таких инцидентов было больше.

Роскомнадзор зафиксировал 110 фактов утечек персональных данных россиян за девять месяцев 2024 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что за аналогичный период 2023 года число утечек было больше на 35. В этом году чаще всего инциденты происходили у компаний, работающих в сфере торговли и оказания услуг.

В ведомстве добавили, что для минимизации рисков возможных утрат операторам нужно давать четкие инструкции для соблюдения принципов обработки персональных данных. Также в борьбе с подобными инцидентами может помочь сокращение сбора личных сведений пользователей, отметили в Роскомнадзоре.