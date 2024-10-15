РБК: в системе быстрых платежей может появиться персональный QR-код покупателей

Центробанк планирует изучить этот вопрос, следует из проекта «Основных направлений развития национальной платежной системы (НПС) на период до 2027 года».

В системе быстрых платежей может появиться персональный QR-код покупателей. Об этом пишет РБК.

По данным издания, Центробанк планирует изучить этот вопрос, следует из проекта «Основных направлений развития национальной платежной системы (НПС) на период до 2027 года».

Отмечается, что в СБП уже есть QR-код для оплаты покупок, но генерирует его продавец, а покупатель сканирует код на терминале магазина. Эксперты сообщили, что новая концепция предлагает обратное: QR-код будет формироваться в банковском приложении клиента и выводиться на экран телефона для сканирования его продавцом.