Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 15
Срд, 16
Чтв, 17
ЦБ USD 96.1 0.03 15/10
ЦБ EUR 105.49 0.38 15/10
Нал. USD 95.70 / 95.91 15/10 16:25
Нал. EUR 104.75 / 105.40 15/10 16:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Обставить дом с комфортом. В рязанском ТЦ «Клевер» начали продавать ме...
В рязанском ТЦ «Клевер» начали продавать мебель. Центр...
2 часа назад
197
«На качестве — не экономим». Где в Рязани найти хороший бензин?
В сентябре 2024 года «КП-Рязань» провела экспертизу бен...
7 октября 09:07
11 447
В Рязани начали активно застраивать заливные луга Оки. Там появится це...
В феврале 2024 года власти приняли изменения в генплан...
26 сентября 16:26
34 138
В Рязань поставили новый EXEED LX
Речь о новой комплектации Business, которая ориентирова...
18 сентября 15:36
22 457
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Путин высказался о перспективах атомной отрасли в России
По словам президента, будущее в этой сфере хорошее.

Президент России Владимир Путин встретился с генеральным директором Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Алексеем Лихачевым. Об этом пишет «Life» со ссылкой на пресс-службу Кремля.

В ходе беседы глава государства отметил, что у РФ в этой сфере хорошее будущее.

«Восемьдесят лет, но будущее хорошее. И это еще говорит о том, что около 30% — это достаточно молодые люди — сотрудников этой отрасли», — сказал российский лидер в ответ на приглашение Лихачева на восьмидесятилетие «Росатома».