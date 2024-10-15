Путин высказался о перспективах атомной отрасли в России

По словам президента, будущее в этой сфере хорошее.

Президент России Владимир Путин встретился с генеральным директором Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Алексеем Лихачевым. Об этом пишет «Life» со ссылкой на пресс-службу Кремля.

В ходе беседы глава государства отметил, что у РФ в этой сфере хорошее будущее.

«Восемьдесят лет, но будущее хорошее. И это еще говорит о том, что около 30% — это достаточно молодые люди — сотрудников этой отрасли», — сказал российский лидер в ответ на приглашение Лихачева на восьмидесятилетие «Росатома».