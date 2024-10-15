Пропавшего пенсионера из Рязанской области нашли в подмосковной больнице

92-летнего Владимира Афонина нашли в больнице поселка Городище Московской области

Пропавшего пенсионера из Рязанской области нашли в подмосковной больнице. Об этом сообщает ИД «Пресса».

92-летнего Владимира Афонина нашли в больнице поселка Городище Московской области. По словам соседей мужчины, у него есть проблемы с памятью и он уже терялся.

Отмечается, что в день пропажи мужчина доехал из села Руднево до Пронска на попутке. Позже его видели в маршрутке, следующей в Рязань.

«С собой у него было всего рублей шестьдесят. Пока не знаем, как он оказался в больнице, но главное, что жив», — рассказала соседка рязанца.

Напомним, мужчину искали с 13 октября.