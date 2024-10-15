Павел Супрун станет зампредом-министром Рязанской области
Ранее в структуру правительства внесли изменения: появилась должность зампреда — министра, а должность министра транспорта и автомобильных дорог сократили.
Павел Супрун станет зампредом-министром Рязанской области. Об этом РЗН. инфо сообщил собственный источник.
Ранее в структуру правительства внесли изменения: появилась должность зампреда — министра, а должность министра транспорта и автомобильных дорог сократили.
По данным источника, Супрун получит новую должность в октябре.
Напомним, чиновник возглавил региональный минтранс 14 ноября 2022 года.