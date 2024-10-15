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На Украине призвали снизить возраст мобилизации до 21 года
Отмечается, что такое развитие событий не несет демографической угрозы.

На Украине призвали снизить возраст мобилизации до 21 года, чтобы молодежь почувствовала, «что такое война». Заявление сделал командир 13-й бригады нацгвардии Украины «Хартия» Игорь Оболенский, сообщает Telegram-канал «Политика страны».

«Чем больше сейчас нашей молодежи почувствует, что такое война, тем легче нам будет дальше. Тяжелые времена рождают сильных людей. Чем больше народ почувствует весь негатив сейчас, который есть, тем будем мы эффективнее в будущем», — высказался военный.

По его мнению, такое развитие событий не несет демографической угрозы, поскольку многие солдаты ВСУ получают ранения, но выживают и продолжают участвовать в боевых действиях.