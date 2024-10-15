На Камчатке спасли россиянина, дрейфующего в Охотском море 67 дней

Вместе с ним в лодке находились трупы его брата и 15-летнего подростка.

На Камчатке спасли россиянина, дрейфующего в Охотском море 67 дней. Вместе с ним в лодке находились трупы его брата и 15-летнего подростка. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, путешественники вышли в море еще в начале августа. 46-летний Михаил Пичугин, 49-летний Сергей Пичугин и 15-летний Илья Пичугин хотели доплыть на лодке от побережья Хабаровского края до Сахалина. С собой у мужчин была теплая одежда, спасательные жилеты, фальшфейеры, а также небольшой запас еды и 20 литров питьевой воды.

Путешественники стартовали 9 августа, но спустя три дня в назначенном месте так и не появились.

Поисковые работы длились более месяца, но ни к чему не привели. Спустя более чем два месяца пропавшую лодку обнаружили рыбаки на судне «Ангел» в 23-х километрах от берегов Камчатки. Из трех человек выжил только Михаил Пичугин. Также в лодке находились тела Ильи и Сергея.

За это время Михаил похудел на 50 килограммов. Его госпитализировали.