Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 15
Срд, 16
Чтв, 17
ЦБ USD 96.1 0.03 15/10
ЦБ EUR 105.49 0.38 15/10
Нал. USD 94.16 / 96.09 15/10 08:25
Нал. EUR 104.06 / 105.55 15/10 08:25
Новости
Итоги года New
Публикации
«На качестве — не экономим». Где в Рязани найти хороший бензин?
В сентябре 2024 года «КП-Рязань» провела экспертизу бен...
7 октября 09:07
10 989
В Рязани начали активно застраивать заливные луга Оки. Там появится це...
В феврале 2024 года власти приняли изменения в генплан...
26 сентября 16:26
33 672
В Рязань поставили новый EXEED LX
Речь о новой комплектации Business, которая ориентирова...
18 сентября 15:36
21 999
В чем заключается работа каменщика? «Зеленый сад» продолжает рассказыв...
Каменщики существуют ровно столько, сколько люди занима...
16 сентября 17:06
25 198
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
На Камчатке спасли россиянина, дрейфующего в Охотском море 67 дней
Вместе с ним в лодке находились трупы его брата и 15-летнего подростка.

На Камчатке спасли россиянина, дрейфующего в Охотском море 67 дней. Вместе с ним в лодке находились трупы его брата и 15-летнего подростка. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, путешественники вышли в море еще в начале августа. 46-летний Михаил Пичугин, 49-летний Сергей Пичугин и 15-летний Илья Пичугин хотели доплыть на лодке от побережья Хабаровского края до Сахалина. С собой у мужчин была теплая одежда, спасательные жилеты, фальшфейеры, а также небольшой запас еды и 20 литров питьевой воды.

Путешественники стартовали 9 августа, но спустя три дня в назначенном месте так и не появились.

Поисковые работы длились более месяца, но ни к чему не привели. Спустя более чем два месяца пропавшую лодку обнаружили рыбаки на судне «Ангел» в 23-х километрах от берегов Камчатки. Из трех человек выжил только Михаил Пичугин. Также в лодке находились тела Ильи и Сергея.

За это время Михаил похудел на 50 килограммов. Его госпитализировали.