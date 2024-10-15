На Алтае туристы попали под камнепад, погибла 18-летняя девушка

На Алтае туристы попали под камнепад, погибла 18-летняя девушка. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, накануне зарегистрированная группа туристов из 12 человек попала под камнепад в районе устья реки Кысхыштубег. В результате погибла 18-летняя девушка из Новосибирской области. Еще два человека пострадали.

Отмечается, что погибшая была не из туристического клуба НГУ, который организовал поход. Предварительно, она училась в другом вузе и, узнав о походе, пошла с ними.

Группа смогла связаться со спасателями МЧС, одну из пострадавших эвакуировали в Акташскую больницу с травмой головы.

На место происшествия выехала группа спасателей.