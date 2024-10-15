Минздрав решил направить на лечение онкозаболеваний 140 млрд рублей до 2030 года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на первого замглавы министерства Виктора Фисенко.
«Следующий [федеральный] проект — это онкология. Мы создали только одних центров амбулаторной онкологической помощи около тысячи по стране. Поэтому мы продолжим финансирование в размере не менее 140 млрд рублей на обеспечение медицинской помощи», — сказал он, уточнив, что речь идет о целях до 2030 года.
Фисенко уточнил, что также планируется реализация отдельного проекта по оснащению необходимым медицинским оборудованием и созданию радиологической службы на всей территории страны. В ходе своего выступления он добавил, что эти федеральные проекты войдут в нацпроект «Продолжительная и активная жизнь».
Согласно проекту федерального бюджета, на нацпроект планируется выделить порядка 938,7 млрд рублей в 2025—2027 годах.