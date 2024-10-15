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Минздрав решил направить на лечение онкозаболеваний 140 млрд рублей до 2030 года
Также планируется реализация отдельного проекта по оснащению необходимым медицинским оборудованием и созданию радиологической службы на всей территории страны.

Минздрав решил направить на лечение онкозаболеваний 140 млрд рублей до 2030 года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на первого замглавы министерства Виктора Фисенко.

«Следующий [федеральный] проект — это онкология. Мы создали только одних центров амбулаторной онкологической помощи около тысячи по стране. Поэтому мы продолжим финансирование в размере не менее 140 млрд рублей на обеспечение медицинской помощи», — сказал он, уточнив, что речь идет о целях до 2030 года.

Фисенко уточнил, что также планируется реализация отдельного проекта по оснащению необходимым медицинским оборудованием и созданию радиологической службы на всей территории страны. В ходе своего выступления он добавил, что эти федеральные проекты войдут в нацпроект «Продолжительная и активная жизнь».

Согласно проекту федерального бюджета, на нацпроект планируется выделить порядка 938,7 млрд рублей в 2025—2027 годах.