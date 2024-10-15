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Компания X5 Group приостановила продажи зефира, которым отравились россияне
Продукцию нельзя пробить на кассе или заказать в приложении. Остатки товара на складах магазинов и в распределительных центрах заблокированы к продаже.

Торговые сети «Пятерочка», «Перекресток» и онлайн-гипермаркет Vprok.ru (входят в X5 Group) приостановили продажи зефира, которым отравились россияне. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Решение приняли после публикаций в соцсетях.

«На данный момент ни одной жалобы на зефир „Жизель“ на горячей линии, сайте или других каналах обратной связи „Пятерочки“ не зафиксировано. Однако в связи с публикациями о жалобах покупателей все продажи зефира с мальтидным сиропом в торговых сетях „Пятерочка“ и „Перекресток“ и онлайн-гипермаркете Vprok.ru остановлены до выяснения всех обстоятельств», — сказали в пресс-службе.

В компании указали, что эту продукцию нельзя пробить на кассе или заказать в приложении. Остатки товара на складах магазинов и в распределительных центрах заблокированы к продаже.

Ранее сообщалось, что россияне отравились зефиром из «Пятерочки», «Перекрестка» и «Вкусвилла».